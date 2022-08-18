Тирасполь, 18 августа, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Аграрии Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в этом году собрали более 230 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом 17 августа сообщил и. о. министра сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Олег Дилигул на совещании в правительстве с участием сельхозпроизводителей.

Зерновые

«То есть тот объем, 230 тыс. тонн зерновых и зернобобовых первой группы, превышает в 2,5 раза потребность республики для заполнения внутреннего рынка», — сказал Дилигул.

Он также сообщил, что озимой пшеницы собрано более 200 тыс. тонн. При этом министр указал на то, что урожай зерновых 2022 года значительно ниже, чем в 2021 году.

Кроме неблагоприятных погодных условий, по мнению Дилигула, были ошибки при возделывании культур: нарушали чередование посевов культур и паров, шаблонно обрабатывали землю, поздно обрабатывали растения средствами защиты, не всегда верно подбирали сорта зерновых и пренебрегали поливом.

«Как результат — 14 тыс. га посевов списаны, а это около 10% от засеянных площадей», — отметили в пресс-службе.