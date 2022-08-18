Варшава, 18 августа, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Польский нефтегазовый концерн PGNiG взял кредит на сумму 4,8 млрд злотых (более €1 млрд) для закупки природного газа на фоне отсутствия поставок российского голубого топлива. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Соответствующий договор компания заключила с Банком национального хозяйства (BGK) Польши. Кредит должен быть погашен через два года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая польские власти объявили о досрочном расторжении соглашения с Россией о поставках природного газа. 28 июня министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин заявил, что Варшава считает решение российской компании «Газпром» остановить поставки газа в Польшу «неправомерным» и хочет «потребовать компенсацию за понесенный ущерб».