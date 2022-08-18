Пекин, , 08:13 — REGNUM Обвинения высшего командующего флотом США в адрес недавних военных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи острова Тайвань беспочвенны и бессмысленны, заявили китайские эксперты по международным отношениям. По их словам, это обвинение не изменит ситуацию в Тайваньском проливе, как того мог бы пожелать командующий, сообщает 17 августа газета Global Times.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

Командующий Седьмым флотом США вице-адмирал Карл Томас 16 августа назвал Китай «гориллой в комнате» во время пресс-конференции в Сингапуре, где США принимали участие в региональных учениях, и заявил, что запуск ракет НОАК над островом Тайвань является безответственным, сообщает Bloomberg. Однако китайские эксперты сразу же указали, что обвинения Томаса беспочвенны и бессмысленны, поскольку учения китайских военных полностью соответствуют международным законам и общепринятой практике.

Томас намеревался создать ложное впечатление своими утверждениями о том, что НОАК запускает ракеты в сторону вод, где часто проходят корабли, в то время как правда заключается в том, что НОАК заранее определила район учений в соответствии с общепринятой международной практикой, сказал научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян.

«И юриспруденция, и история подтверждают, что остров Тайвань является частью Китая. Запуск ракет НОАК над островом Тайвань является суверенным актом на территории Китая и никому не причиняет вреда», — сказал Люй.

Эксперты отметили, что американские военные увеличили свое присутствие в Южно-Китайском море, где было мало военных объектов, и продолжали провоцировать китайскую сторону, в результате чего Китай увеличил развертывание военной техники на этих островах и улучшил свои возможности по их защите. Недавние крупномасштабные военные учения НОАК в Тайваньском проливе также являются ответом на провокации США.

Фактически, сам Томас признал на брифинге, что действия НОАК были «достаточно профессиональными». Но американский командующий выразил обеспокоенность по поводу того, что это станет «новой нормой», которая, по его словам, будет «неприемлемой». В ответ Лю заявил, что комментарии Томаса мало повлияют на ситуацию в регионе, поскольку после серии недавних провокаций США фактически сформировалась «новая норма».

«Китай ясно продемонстрировал свою способность и решимость защищать свой суверенитет посредством серии учений после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань, а попытки США вмешаться теряют эффективность. Теперь США должны следить за формированием этой нормы и искать способы реагировать таким образом, чтобы это больше способствовало миру и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал он.

Серия провокационных действий США и обвинительных замечаний Томаса совпали с 40-й годовщиной коммюнике от 17 августа, одного из трех совместных коммюнике, которые являются политической основой китайско-американских отношений. Специалисты отметили, что США отказываются от своих обязательств и откровенно подрывают политические основы китайско-американских отношений.

В 1982 году правительство США заявило в совместном коммюнике, что «оно не стремится проводить долгосрочную политику продажи оружия Тайваню, что его продажи оружия Тайваню не превысят ни в качественном, ни в количественном выражении уровень поставок последних лет до момента заключения дипломатических отношений между США и Китаем, и что они намерены постепенно сокращать продажу оружия Тайваню, пока они не сойдут на нет».

США отступили от принципа «одного Китая». Это существенно ослабило ограничения на официальные контакты с Тайванем. Это увеличило частые военные контакты и продажи оружия Тайваню как в качественном, так и в количественном выражении, заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь на пресс-конференции.

Не так давно Пелоси совершила провокационный визит на Тайвань, игнорируя мнение Китая, грубо нарушив его обязательство поддерживать только неофициальные отношения с Тайванем, сказал он.

«Принцип одного Китая является политической основой для возобновления взаимодействия и развития отношений между Китаем и США и лежит в основе мира и стабильности через Тайваньский пролив. США отказались от принципа «одного Китая», вступают в сговор с силами «независимости Тайваня», потворствуют сепаратистской деятельности, продолжают изменять статус-кво через Тайваньский пролив и несут всю ответственность за напряженность в Тайваньском проливе». — сказал Ван.

Он предупредил, что подрыв принципа «одного Китая» является рискованным и безответственным, поскольку китайско-американские отношения сейчас находятся на критическом этапе.