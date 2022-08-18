Москва, , 08:12 — REGNUM Соединенные Штаты и пять европейских стран запросили заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в СБ ООН.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия запросили заседание СБ ООН по Украине на 24 августа», — передает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в США потребовало у американского Госдепа выдачи виз главе российского МИД Сергею Лаврову для участия в Генассамблее ООН. Соответствующее обращение уже направлено в Белый дом США.

Отметим, ранее российские дипломаты неоднократно поднимали вопрос злоупотребления Соединенными Штатами по выдаче виз гражданам других государств, приезжающим на американскую территорию для участия в мероприятиях ООН.