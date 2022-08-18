Донецк, 18 августа, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования открыли огонь по Киевскому району Донецка. Об этом 18 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном штабе по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 7:17 нанесён удар с позиций в населённом пункте Орловка. По Киевскому району Донецка выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска открыли огонь по посёлку Гольмовский в Донецкой Народной Республике.