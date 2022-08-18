Вашингтон, 18 августа, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена вырос на три процента, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения 17 августа The Hill.

World Economic Forum Джо Байден

Опрос, проведенный изданием Politico совместно с Morning Consult, показал, что работу Байдена на посту президента одобряют 42% зарегистрированных избирателей. Тот же опрос, опубликованный на прошлой неделе, показал, что рейтинг одобрения Байдена составляет 39%.

В то же время число зарегистрированных избирателей, заявивших, что они не одобряют его работу, сократилось с 59 до 56%.

Больше людей в последнем опросе также сказали, что страна находится на правильном пути — 30% по сравнению с 25% на прошлой неделе. 70% зарегистрированных избирателей заявили, что страна идет по ложному пути, по сравнению с 75% на предыдущей неделе.

Опрос был проведен через несколько дней после того, как демократы в палате представителей приняли радикальный законопроект о здравоохранении, налоговой реформе и климате, и каждый член фракции проголосовал за. Сенатские демократы приняли законопроект путем согласования на прошлой неделе.