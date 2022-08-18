Рейтинг одобрения Байдена вырос на 3% — опрос
Вашингтон, 18 августа, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена вырос на три процента, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения 17 августа The Hill.
Опрос, проведенный изданием Politico совместно с Morning Consult, показал, что работу Байдена на посту президента одобряют 42% зарегистрированных избирателей. Тот же опрос, опубликованный на прошлой неделе, показал, что рейтинг одобрения Байдена составляет 39%.
В то же время число зарегистрированных избирателей, заявивших, что они не одобряют его работу, сократилось с 59 до 56%.
Больше людей в последнем опросе также сказали, что страна находится на правильном пути — 30% по сравнению с 25% на прошлой неделе. 70% зарегистрированных избирателей заявили, что страна идет по ложному пути, по сравнению с 75% на предыдущей неделе.
Опрос был проведен через несколько дней после того, как демократы в палате представителей приняли радикальный законопроект о здравоохранении, налоговой реформе и климате, и каждый член фракции проголосовал за. Сенатские демократы приняли законопроект путем согласования на прошлой неделе.