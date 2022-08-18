Орск, Оренбургская область, , 08:11 — REGNUM В Оренбургской области семья из Орска осудила у энергетиков свыше 232 тыс. рублей за пожар, сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Ток Electric-tolk.ru

Установлено, что пожар в квартире истцов произошёл из-за неисправности электрооборудования, вызванной повышением напряжения в электросети. Стоимость поврежденного имущества и восстановительных работ составила 232 576 рублей.

Выяснилось, что токовая перегрузка возникла в результате перепада напряжения во внешней электросети. Доказательств возникновения пожара по иной причине не было представлено.

Суд первой инстанции обязал ответчика выплатить стоимость поврежденного имущества. Однако АО «Энергосбыт Плюс» не согласилось с таким решением и обжаловало его, но тщетно.