Орск, Оренбургская область, 18 августа, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области семья из Орска отсудила у энергетиков свыше 232 тыс. рублей за пожар, сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Electric-tolk.ru Ток

Установлено, что пожар в квартире истцов произошёл из-за неисправности электрооборудования, вызванной повышением напряжения в электросети. Стоимость поврежденного имущества и восстановительных работ составила 232 576 рублей.

Выяснилось, что токовая перегрузка возникла в результате перепада напряжения во внешней электросети. Доказательств возникновения пожара по иной причине не было представлено.

Суд первой инстанции обязал ответчика выплатить стоимость поврежденного имущества. Однако АО «ЭнергосбыТ Плюс» не согласилось с таким решением и обжаловало его, но тщетно.

«Судебное решение о компенсации было оспорено по инициативе сетевой организации. По решению апелляционного суда «ЭнергосбыТ Плюс» в полном объеме возместит ущерб клиентам и взыщет эту сумму в порядке регресса с сетевой организации в арбитражном суде», — сказали в оренбургском филиале компании.