Иркутск, 18 августа, 2022, 08:11 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 18 августа известило о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, жертвой которого стала 76-летняя жительница Иркутска: пенсионерка перевела мошенникам свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей, оставшихся после продажи дачи.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Как выяснили полицейские, на домашний телефон женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что со счета пожилой иркутянки злоумышленники пытаются похитить её накопления и для сохранения финансов ей необходимо через банкомат перевести сбережения на «безопасный счёт».

Таким образом, бабушка доверилась аферистам и перечислила все свои деньги, оставшиеся после продажи дачного дома. Осознав, что стала жертвой обмана, пенсионерка постеснялась обратиться за помощью в полицию и лишь после уговоров родных решила написать заявление о преступлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Чунского района совершил больше 50 переводов, перечислив лжесотрудникам банка миллион рублей.

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