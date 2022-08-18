Якутск, 18 августа, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В якутских посёлках Тикси и Тикси-3 пытаются экстренно решить задачу по обеспечению населения чистой питьевой водой. Проблема возникла после разрушения части плотины на озере Мелкое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в оперативном штабе региона.

Yarnews.net Размыв дамбы моста в Некрасовском

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«Обвал части плотины на озере Мелкое произошел из-за усиления фильтрации. В прошлом году гидротехническое сооружение было передано в собственность муниципалитету. В текущем году будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию», — отметили в оперштабе.

В водоёме намерены дополнительно обеззараживать воду. Кроме того, оценивается возможность пробурить скважину для снабжения населения питьевой водой. Филиал ГУП «ЖКХ» Якутии подготовил резервные источники воды.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС 17 августа ввели в посёлке Тикси в Якутии из-за угрозы обрушения плотины на озере Мелкое. Часть дамбы провалилась, она находится в аварийном состоянии и нуждается в реконструкции.