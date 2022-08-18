Кызыл, 18 августа, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 171 человек, выявлено 268 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших 73 ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава республики.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

Две трети новых случаев зарегистрированы в Кызыле. Диагноз также подтвердился у жителей Кызылского, Тандинского, Барун-Хемчиккого и других районов, а также города Ак-Довурак. Общее число случаев инфицирования с начала года достигло 14 473, скончались 48 пациентов.

«На лечении находится 1366 человек, в том числе на стационарном — 183. В тяжёлом состоянии 8 человек», — добавили в минздраве.