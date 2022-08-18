Чебоксары, , 08:09 — REGNUM В Чувашии планируют разработать форменную одежду и нагрудный знак для народных дружинников. Соответствующий проект закона разработала республиканская служба по делам юстиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Народная дружина следит за порядком Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проект разработан в соответствии с федеральным законом, согласно которому образцы форменной одежды или отличительной символики народного дружинника устанавливаются региональным законом. С учётом данных требований добавляются положения, предусматривающие наличие у дружинников соответствующего удостоверения: уточняется, что они должны предъявлять его правонарушителям в случае требований прекращения противоправных деяний.

Также добровольные правоохранители должны «носить форменную одежду народного дружинника и (или) использовать в качестве отличительной символики нарукавную повязку народного дружинника и нагрудный знак народного дружинника».

«Проектом закона устанавливается образец форменной одежды народного дружинника. При этом такая одежда может предоставляться дружиннику только в момент осуществления деятельности по охране общественного порядка», — говорится в проекте.

На данные цели не потребуются средства республиканского бюджета, так как финансовое бремя и обязанность по созданию условий для работы народных дружин возложены на муниципальные образования.

Как сообщало ИА REGNUM , с 2019 года в Чебоксарах добровольной народной дружине выделяют субсидию из муниципального бюджета. На поощрение будет направляют 5 млн рублей.