Чебоксары, 18 августа, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Чувашии планируют разработать форменную одежду и нагрудный знак для народных дружинников. Соответствующий проект закона разработала республиканская служба по делам юстиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Народная дружина следит за порядком

Проект разработан в соответствии с федеральным законом, согласно которому образцы форменной одежды или отличительной символики народного дружинника устанавливаются региональным законом. С учётом данных требований добавляются положения, предусматривающие наличие у дружинников соответствующего удостоверения: уточняется, что они должны предъявлять его правонарушителям в случае требований прекращения противоправных деяний.

Также добровольные правоохранители должны «носить форменную одежду народного дружинника и (или) использовать в качестве отличительной символики нарукавную повязку народного дружинника и нагрудный знак народного дружинника».

«Проектом закона устанавливается образец форменной одежды народного дружинника. При этом такая одежда может предоставляться дружиннику только в момент осуществления деятельности по охране общественного порядка», — говорится в проекте.

На данные цели не потребуются средства республиканского бюджета, так как финансовое бремя и обязанность по созданию условий для работы народных дружин возложены на муниципальные образования.

Как сообщало ИА REGNUM , с 2019 года в Чебоксарах добровольной народной дружине выделяют субсидию из муниципального бюджета. На поощрение будет направляют 5 млн рублей.