Нью-Йорк, США, , 08:08 — REGNUM Заседание Совета безопасности ООН по ситуации на Украине запросили на 24 августа США, Великобритания и страны Евросоюза. Об этом 17 августа сообщил источник в СБ ООН.

Совбез ООН Neptuul

«США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия запросили заседание СБ ООН по Украине на 24 августа», — приводит его слова РИА Новости.

Также указывается, что ещё один источник пояснил, что темой этого заседания будет шесть месяцев спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые силы Украины вновь ведут массированный обстрел Энергодара в Херсонской области, где находится Запорожская атомная электростанция.