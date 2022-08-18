Токио, 18 августа, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы США в связи с серией инцидентов приостанавливают эксплуатацию всех конвертопланов CV-22 Osprey. Об этом со ссылкой на источники 18 августа сообщает агентство Kyodo.

Steve Lynes CV-22B

Отмечается, что решение временно прекратить полёты дислоцированных в различных точках мира машин затрагивает и аппараты, находящиеся на базах американских ВВС на территории Японии.

В октябре 2018 года пять своих конвертопланов США разместили на базе Йокота в Токио, где к 2024 году планируется развернуть ещё пять машин. Ранее 24 CV-22 Osprey были размещены на Окинаве. Военное ведомство Японии также располагает несколькими американскими конвертопланами, число которых планируется довести до 17.

Эксплуатация CV-22 Osprey сопровождалась многочисленными мелкими поломками и крупными авариями, несколько машин потерпели катастрофу. Это, по данным агентства, вызывает обеспокоенность населения Японии.

Читайте также: Спецназу Украины разрешили зайти в американский конвертоплан CV-22B Osprey