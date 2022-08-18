Барнаул, , 08:02 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю известило о вынесении обвинительного приговора 50-летнему иркутскому предпринимателю по уголовному делу о контрабанде нефритом.

Контрабандный нефрит Дальневосточное таможенное управление

Следствием и судом установлено, что осужденный договорился с гражданином иностранного государства о продаже стратегически важного товара — нефрита. Предприниматель при помощи фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения о нефрите, сделках с ним и ложно свидетельствующих о месте происхождения и источнике приобретения, а также о законности его добычи, получил разрешение на вывоз за пределы Российской Федерации ценного сырья массой не менее 6183 килограммов и рыночной стоимостью более 46 миллионов 800 тысяч рублей.

Довести преступный умысел до конца мужчине не удалось, так как в рамках оперативно-розыскных мероприятий в марте 2021 года на автомобильном пункте пропуска Российско-Казахстанской границы в Третьяковском районе он был задержан, а товар изъят.

В ходе предварительного следствия предприниматель вину в содеянном признал. Следователем СК в рамках обеспечительных мер по исполнению приговора наложен арест на его имущество. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Преступление выявлено и пресечено сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю и Сибирской оперативной таможни.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля сотрудники Бурятской таможни пресекли контрабанду почти 7 тонн нефрита и около 343 кг жадеита. Общая стоимость задержанных товаров оценивается в 124 млн рублей.

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