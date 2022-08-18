Улан-Удэ, 18 августа 2022, 08:01 — REGNUM В Бурятии в рамках борьбе с коронавирусом разработан комплекс мер для профилактики в детских лагерях. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Так, введён запрет на встречи детей с родителями или другими посетителями. Персонал будет допускаться к работе только после обследования на COVID-19.
«В связи с организацией профильных смен для отдыха школьников г. Улан-Удэ в ЛОУ «Байкальские волны», «Огонек» заезд детей, учителей и персонала ЛОУ осуществляться по результатам тестирования на COVID-19 не позднее 48 часов от начала смены», — отметили в правительстве.
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