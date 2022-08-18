Улан-Удэ, 18 августа, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Бурятии в рамках борьбе с коронавирусом разработан комплекс мер для профилактики в детских лагерях. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Инфекционное отделение в детском лагере

Так, введён запрет на встречи детей с родителями или другими посетителями. Персонал будет допускаться к работе только после обследования на COVID-19.

«В связи с организацией профильных смен для отдыха школьников г. Улан-Удэ в ЛОУ «Байкальские волны», «Огонек» заезд детей, учителей и персонала ЛОУ осуществляться по результатам тестирования на COVID-19 не позднее 48 часов от начала смены», — отметили в правительстве.