Анкара, 18 августа, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Сухогруз Sun Unicorn, который по Черному морю должен был направиться в Россию, остановил ход из-за механической поломки в Босфорском проливе, сообщила служба береговой охраны Турции.

Interiot Проливы Босфор и Дарданеллы (обозначены красным и жёлтым цветом соответственно)

Судно следовало из турецкого порта Амбарлы. После получения сигнала Турция направила к сухогрузу свой буксир Kurtarma-7.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа три судна, на которые было погружено в общей сложности 33 750 тонн продовольствия, вышли из портов Украины и направились в свои места назначения в Турции и Нидерландах.