Ханой, 18 августа, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Вьетнамская нефтегазовая корпорация PetroVietnam представила правительству республики проект нефтехимического и перерабатывающего комплекса на острове Лонгсон. Об этом сообщает Вьетнамское информационное агентство (VNA).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Вьетнама

Проект подразумевает создание нефтехранилища и химического завода, а также индустриального парка на Лонгсоне и в городе Вунгтау. Общая стоимость инвестиций в проект, который будет выполняться в два этапа, оценивается в $19 млрд.

На первом этапе предполагается строительство нефтехимического и перерабатывающего завода, способного перерабатывать до 12-13 млн тонн сырой нефти ежегодно, а также 0,66 млн тонн конденсата и сжиженного природного газа. Таким образом, предприятие будет производить до 7-9 млн тонн бензина и 2-3 млн нефтепродуктов ежегодно. На втором этапе завод должен получить дополнительные инвестиции, чтобы нарастить выпуск продукции на 3-5 млн тонн бензина и 5,5-7,5 тонн нефтепродуктов в год.

Полноценный и завершенный проект PetroVietnam направить правительству Вьетнама уже в январе 2023 года. В случае его одобрения, работы по возведению нового промышленного комплекса будут проходить в период с января 2024 года до конца 2027 года.