Краснокамск, Пермский край, , 07:56 — REGNUM В Пермском крае житель Краснокамска обратился в суд с иском, где потребовал обязать Роснедра провести обследование аварийной нефтяной скважины. Суд встал на сторону истца, сообщили в краевой прокуратуре.

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В гражданском деле принял участие представитель пермской межрайонной природоохранной прокуратуры. »Исковые требования гражданина природоохранной прокуратурой поддержаны, в том числе путем предоставления дополнительных доказательств, подтверждающих обоснованность заявленных требований», — сказали в ведомстве.

Стоит отметить, что представитель Федерального агентства по недропользованию иск не признал. Он просил суд отказать в удовлетворении исковых требований.

Краснокамский городской суд обязал Роснедра в течение одного года с момента вступления судебного решения в законную силу провести обследование скважины № 35 Краснокамского нефтяного месторождения. Ранее и неё произошёл излив нефтесодержащей жидкости. При необходимости на скважине следует выполнить на ней неотложные аварийные, ремонтно-восстановительные, консервационные и (или) ликвидационные работы.