Нижний Тагил, Свердловская область, 18 августа, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области стоимость проезда может вырасти с 22 до 26 рублей. Этот вопрос в ходе совещания с перевозчиками обсудил мэр Владислав Пинаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный транспорт

По словам директора компании «Тагилавтосервис» Максима Романова, при таком тарифе перевозчики не могут улучшать качество услуг и закупать новые транспортные средства. Он также отметил, что тариф в Нижнем Тагиле является одним из самых низких в России и не повышался в течение трёх лет.

Владислав Пинаев высказался за разумное повышение тарифа. При этом мэр отметил проблемы, характерные для тагильского общественного транспорта. В частности, он обратил внимание на отсутствие возможности оплатить проезд безналичным способом.

Перевозчики намерены снова обратиться в Региональную энергетическую комиссию для согласования тарифов.

Отметим, последний раз стоимость проезда на общественном транспорте в Нижнем Тагиле повышали в 2019 году. Тогда она составляла 19 рублей.