Иркутск, 18 августа, 2022, 07:55 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области предупредило о существенном ухудшении погодных условий 18 августа. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 9:00 до 12:00 местного времени в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами ожидаются сильные дожди, сильные ливни, грозы.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Сильный дождь

В связи с получением экстренного предупреждения о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях пожарно-спасательные гарнизоны южных, центральных, северо-восточных районов переведены на усиленный вариант несения службы. На особом контроле — Шелеховский и Слюдянский районы.

Начальником Главного управления Вячеславом Федосеенко дано указание провести комплекс превентивных мероприятий и обеспечить готовность пожарно-технического вооружения, предназначенного для ликвидаций последствий возможного подтопления пониженных участков местности населенных пунктов в результате выпадения обильных осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области продемонстрировала 16 августа.

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