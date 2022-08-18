Томск, 18 августа, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Томские инновационные компании представили свои разработки в рамках военно-технического форума «Армия-2022». Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

mil.ru «АРМИЯ-2022»

Так, ООО «НПФ «Мехатроника-Про» продемонстрировал блок управления для беспилотного автомобиля, «СибАналитПрибор» — метеокомплекс, «ЮМССофт» представляет ПО для прохождения инструктажей и для предрейсового осмотра специалистов.

Представители компании «Спутник» представили систему распознавания оружия по его отдельным фрагментам, а фирмы «УТС» — тренажёр на базе интерактивной песочницы iSandBOX для обучения военнослужащих тактическому мастерству.

Томские учёные из НИ ТПУ показали разработку в сфере «неразрушающего контроля» — прототип сканирующего тепловизионного дефектоскопа, из НИ ТГУ — цифровую голографическую камеру для дефектоскопии самолетов.