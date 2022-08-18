Орегон, США, 18 августа, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Гражданин России Денис Дубников, экстрадированный из Нидерландов в США в связи с обвинением по делу об отмывании денег, был освобождён из-под стражи. Об этом 17 августа сообщил журналистам представитель центра содержания арестованных в американском штате Орегон.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Он на свободе, он был освобожден из-под стражи», — уточнил представитель центра.

Уточняется, что Дубников был освобождён в 18:22 по местному времени (04:22 мск). В документах суда штата Орегон указано, что Дубников будет обязан строго соблюдать ряд правил, а его местонахождение будет отслеживаться с помощью специального устройства, оснащённого GPS-трекером.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что гражданина России Дубникова, арестованного в США в связи с обвинением по делу об отмывании денег, могут освободить. При этом Дубников обязуется не нарушать как федеральное, так и местное законодательство, информировать представителей власти о смене места пребывания и контактных данных, присутствовать на всех заседаниях по своему делу.

Дубников не сможет выезжать за пределы четырёх округов штата Орегон, а также он в обязательном порядке сдаст свой паспорт и другие документы, необходимые для выезда за пределы США.