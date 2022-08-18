Таллин, , 07:50 — REGNUM Рекордные цены на электроэнергию в странах Прибалтики надолго, нужно срочно что-то делать для спасения потребителей. Об этом заявил бывший министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас в социальных сетях.

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«Медовый месяц нового правительства Эстонии закончился — пришло время заняться проблемами, которые затрагивают всех жителей страны», — написал он после сообщений о принудительном демонтаже советских военных памятников в Нарве и на северо-востоке страны.

По его словам, биржевая цена электроэнергии в размере 4 000 евро за МВтч — это реальный факт, который отражается в счетах за электроэнергию семей и предприятий и влияет на средства к существованию каждого. Происходящее с ценами на электричество он охарактеризовал эмоционально: «Электробиржа рухнула!».

«Это абсолютный ценовой рекорд, который никто не мог предвидеть. Однако это и подтверждение того, что действующая биржевая система не работает в условиях сегодняшнего кризиса», — считает бывший глава экономического ведомства Эстонии.

Правительство должно немедленно созвать экстренное кризисное заседание и утвердить меры поддержки, которые предлагают ценовые смягчения как для семей, так и для предприятий. «У нас нет времени ждать начала реформы рынка электроэнергии, помощь государства нужна людям сейчас», — подчеркнул Аас.

Он напомнил, что три месяца подряд инфляция в Эстонии превышает 20%, многие компании уже объявили об увольнениях, а некоторые рассматривают возможность заявления о банкротстве. «Напоминаю, что сейчас лето, но скоро начнется отопительный сезон. И тогда влияние высоких цен на электроэнергию будет значительно больше», — добавил Аас.