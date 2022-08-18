Иркутск, , 07:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области ухудшилась: по состоянию на 18 августа 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8715 человек (+1 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 305 509 (+698 за сутки).

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Госпитализированы 560 (+25 за сутки), хотя накануне таковых было 9. В то же время выздоровели 296 999 пациентов (+211 за сутки).

Ещё 743 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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