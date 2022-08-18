Бухарест, , 07:48 — REGNUM Правительство Румынии объявило о временном прекращении действия 10 тыс. специальных карт социальной помощи, выданных в рамках программы поддержки наименее защищенных слоев населения. Об этом 17 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Согласно официальной информации, соответствующие санкции вызваны «нецелевым использованием средств бенефициарами». «Многие люди, получившие карты соцпомощи, принялись активно покупать на выделенные им деньги алкоголь и табачные изделия, — констатировал министр европейских проектов Румынии Марчел Болош. — Специальные надзорные органы при румынском Кабмине этого не допустят».

Напомним, соцпомощь на сумму 250 леев ($52) начисляется на специальную пластиковую карту один раз в два месяца. Услугой пользуются около 2,5 млн малообеспеченных граждан Румынии.