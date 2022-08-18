Рига, , 07:47 — REGNUM Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) принял решение о проведении в сентябре бессрочной общенациональной забастовки педагогов, сообщила агентству LETA руководитель профсоюза Инга Ванага.

Как заявила Ванага, забастовка будет продолжаться до тех пор, пока политики не услышат требования ЛПРОН. В начале лета 2022 года профсоюз уже провел акцию протеста, после которой призвал учителей школ начать с сентября бессрочную забастовку.

Три основных требования профсоюза — сбалансированная рабочая нагрузка, график повышения зарплат в соответствии с принципами, установленными в законе об образовании, и справедливый механизм распределения финансирования, чтобы не страдали педагоги из самоуправлений с упорядоченной сетью школ и большим количеством учащихся.

Кроме того, забастовка связана со вступлением в силу с сентября 2022 года новой модели расчета и распределения целевых дотаций для зарплат учителей Латвии. Новая модель предусматривает, что целевые дотации выделяются не самим учреждениям образования, а самоуправлениям. Кроме того, местные власти должны теперь самостоятельно обеспечить повышение ставок зарплат учителей.

В ЛПРОН отметили, что местные власти и так испытывают серьезную нехватку средств, поэтому есть серьезные опасения, что полученные от государства деньги могут быть использованы вне школ и учреждений сферы образования Латвии.