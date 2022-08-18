София, , 07:47 — REGNUM Крупный лесной пожар произошел в результате неправильной утилизации боеприпасов на крупном армейском полигоне Тюльбето в Старозагорской области на юге Болгарии. Об этом 17 августа сообщает БНР.

По свидетельствам очевидцев, по причине детонирования одного из снарядов огонь быстро перекинулся на лесные насаждения и близлежащие поля. В настоящее время пожар угрожает нескольким расположенным неподалеку населенным пунктам и дачным участкам.

К тушению огня приступили десятки пожарных расчетов и 80 военнослужащих. Кроме того, к соответствующим работам привлечен вертолет Ми-17 ВВС Болгарии.

Ведется расследование обстоятельств инцидента.