Пермь, 18 августа, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Восточный обход Перми решено закрыть на одну ночь 21 августа, сообщает минтранс Пермского края.

Пешеходный переход

Движение транспорта будет приостановлено на 21 км трассы Пермь — Березники. К такой мере прибегнут в связи с поведением монтажных работ. На участке дороги установят пролёт надземного пешеходного перехода.

Пермяков просят с пониманием отнестись к временному перекрытию трассы и планировать заранее маршрут. Для транспорта экстренных служб будет организован объезд по улицам Фрунзе, Евгения Пузырёва и Корсуньской.