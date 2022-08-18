Рига, , 07:46 — REGNUM Министерство юстиции Латвии обязало спецкомиссию по подсчетам убытков от «советской оккупации» сообщить до 30 сентября нынешнего года о юридическом обосновании материальных претензий к Российской Федерации.

Согласно подготовленному минюстом проекту решения правительства страны, комиссии до 31 марта 2023 года необходимо представить доклад о всех подсчитанных убытках, а также обобщить все экономические и демографические потери за весь период советской жизни Латвии (1940−1941 годы и 1944−1990-й).

О том, что оплатить претензии должна исключительно Россия, говорится и в докладе о проделанной комиссией работе, который уже направлен в Кабинет министров и будет рассматриваться в ходе выездного заседания правительства в Лудзе 23 августа нынешнего года.

Латвийское издание bb. lv напомнило, что дипломаты и официальыне лица Латвии в разные годы пытались в переговорах с российскими коллегами прощупать готовность Москвы к диалогу о каком-то возмещении ущерба. Однако позиция официальной России все эти годы была неизменной: РФ не намерена вступать в дискуссии по этому вопросу.