Будапешт, , 07:42 — REGNUM Акция протеста противников ослабления ограничений на вырубку лесов в Венгрии состоялась в столице страны Будапеште, сообщил портал Index.

Лес Иван Шилов © ИА REGNUM

Митинг организовали Фонд «10 миллионов деревьев» и «зеленая» оппозиционная партия LMP. Акция прошла перед зданием Венгерской академии наук. В ней приняли участие представители более 40 организаций.

В начале августа власти Венгрии на полгода смягчили ограничения на вырубку лесов из-за энергетического кризиса в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля агентство Associated Press распространило информацию о том, что из-за жары и засухи в Европе участились и стали более обширными лесные пожары.

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