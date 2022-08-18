18 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Италии выражают беспокойство в связи с военными учениями "Восток-2022", в которых примет участие Китай. Сближение России и КНР на Западе считают ответом на давление со стороны США

Владимир Бадмаев, , 10:37 — REGNUM Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая примут участие в военных учениях «Восток-2022», которые пройдут на территории России. Об этом 17 августа объявило министерство обороны КНР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечается, войска будут направлены в Россию в рамках ежегодного плана сотрудничества между двумя странами. Целью учений станет углубление взаимодействия с военными других стран, а также повышение способности противостояния различным угрозам.

При этом в ведомстве подчеркнули, что решение об участии в учениях не связано с «текущей международной и региональной ситуацией».

Последнее, впрочем, не помешало наблюдателям на Западе заявить об антизападном характере учений. Итальянское издание Il Fatto Quotidiano напоминает, что манёвры будут проходить на фоне роста напряжённости между Китаем и США после визита на Тайвань Нэнси Пелоси.

Тем временем пользователи соцсетей в Италии прямо указывают, что сближение России с КНР является результатом «блестящей политики» действующей администрации США.

«Вот что происходит, когда продолжаешь будить спящую собаку. Хотелось бы знать, нас сильно волнует китайский Тайвань или нет? Какая нам разница — русская Украина или нет? Нас ничему не научили вмешательства в Ливию, Сирию, Ирак, Вьетнам, Корею и так далее», — прокомментировал Анджело Г.

«Конечно, они объединяются против Америки. Враг моего врага…» — добавила Мирелла А.

«Это было ожидаемо. США провоцируют китайцев, распространяют НАТО на Швецию и Финляндию. Что должны были делать русские и китайцы? Предсказать несложно», — считает Марко Т.

«Американцы везде вели войны, разрушали демократию и всё ещё пытаются диктовать условия по всему миру. Россия и Китай устали от этого, а мы, европейцы, к сожалению, продолжаем верить США», — рассуждает Кристиан А.

«Им удалось укрепить российско-китайский фронт. Отличная работа, господин Байден!» — вставила Эмануэла К.

«Я не понимаю, почему США продолжают провоцировать Китай, подталкивая его к России. Они хотят вводить санкции против Китая? С какой целью?» — недоумевает Лука Дж.

Российские и китайские солдаты на совместных учениях Министерство обороны России

Раффаэле Микеле Ф., напротив, возмущается тому, что западные страны толкают Россию в сторону Китая.

«Большая ошибка так называемого Запада — толкать Россию на восток, страну, которая географически, культурно и исторически является неотъемлемой частью Европы», — считает пользователь.

«Конечно, пока Европа помогает Украине, Россия и Китай наслаждаются зрелищем банкротства ЕС», — пишет Паоло В.

Впрочем, некоторые комментаторы настроены оптимистично, считая, что разрушение однополярного мира, чем занимаются Россия и Китай, принесёт пользу всем в мире.

«Отлично! Однополярного мира, управляемого из Америки, больше не существует», — отметил Данило К.

«Надеемся, что они объединятся, чтобы преподать урок НАТО», — поддержал Доменико М.

«Будем надеяться, что США поймут, что мир больше не состоит из их слуг, и перестанут устраивать войны, перевороты и провокации», — заключил Маттео Г.

Читайте также: Какую Европу «защищает» Зеленский?