Каа-Хемский район, Тува, , 07:42 — REGNUM В Каа-Хемском районе Тувы правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погибли три человека. Авария произошла вечером 14 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

ДТП в Туве МВД Тувы

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corona Premio на трассе «Подъезд к м. Тардан-Голд» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым IVECO-AMT 653 900 под управлением читинца.

В результате на месте скончались три пассажирки легковушки в возрасте 29, 31 и 47 лет. Все они, как отмечается, не были пристёгнуты ремнями безопасности. Водителя «Тойоты» госпитализировали в нейрохирургическое отделение Республиканской больницы №1. У него взяты анализы на алкоголь.

«К административной ответственности за нарушения в области БДД за последние 12 месяцев данный водитель привлекался 6 раз по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ «превышение установленной скорости движения на величину более 20 км/ч, но не более 40 км/ч», из которых 4 штрафа погашено, 2 штрафа не оплачены», — отметили в ведомстве.

Водитель грузовика в момент аварии был трезв. По факту происшествия организована проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате ДТП в Пий-Хемском районе погибли двое подростков. Женщина за рулём автомобиля Toyota Carina не справилась с управлением и съехала с дороги, после чего машина опрокинулась.

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