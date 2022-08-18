Абуджа, , 07:41 — REGNUM Работники энергетической сферы Нигерии начали бессрочную общенациональную забастовку 17 августа, сообщает агентство Синьхуа.

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Сообщается, что о начале забастовки объявил национальный профсоюз энергетиков Нигерии. Организация заявила о прекращении работы из-за низких заработных плат, а также назначения ряда руководителей в энергетической сфере. В связи с этим члены профсоюза приостановили деятельность, а также начали проводить пикеты возле электроподстанций, чтобы затруднить их работу.

По данным газеты The Vanguard, после начала забастовки ряд районов Нигерии остался без электроснабжения. Власти пока не идут навстречу бастующим, а руководство профсоюза настаивает на продолжении забастовки до полного удовлетворения требований энергетиков со стороны нигерийских властей.

По предварительным данным, перебои с подачей электроэнергии сейчас фиксируются в Лагосе, а также штатах Энугу, Абиа, Анамбра, Эбоний и Имо. Министерство энергетики Нигерии заверило граждан, что власти делают все возможное, чтобы разрешить кризис. В настоящее время ведомство ведет переговоры с руководством профсоюза.