Токио, , 07:38 — REGNUM На тихоокеанском побережье главного японского острова Хонсю 18 августа были зафиксированы подземные толчки, магнитуда которых достигала 5,0. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.

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По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане к востоку от расположенной по соседству с Токио префектуры Ибараки. Очаг подземных толчков залегал на глубине 30 километров.

На настоящий момент о пострадавших или разрушениях информация не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чили вечером 17 августа произошло землетрясение магнитудой 5,3.

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