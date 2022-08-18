Токио, 18 августа, 2022, 07:38 — ИА Регнум. На тихоокеанском побережье главного японского острова Хонсю 18 августа были зафиксированы подземные толчки, магнитуда которых достигала 5,0. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.

Zeml.info Землетрясение

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане к востоку от расположенной по соседству с Токио префектуры Ибараки. Очаг подземных толчков залегал на глубине 30 километров.

На настоящий момент о пострадавших или разрушениях информация не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чили вечером 17 августа произошло землетрясение магнитудой 5,3.