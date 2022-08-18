Новосергиевский район, Оренбургская область, 18 августа, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области организации придётся возместить ущерб, причинённый окружающей среде. Суды оставили без изменения решения о взыскании 1,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Saratovnews.ru Разлив нефтепродуктов

«Шестой кассационный суд общей юрисдикции (Самара) отклонил доводы кассационной жалобы общества на решение Сорочинского районного суда и апелляционное определение Оренбургского областного суда, в соответствии с которыми с юридического лица взыскана сумма ущерба, причиненного окружающей среде, в размере 1 млн рублей» — сказали в надзорном ведомстве.

Напомним, в марте 2020 года на сельхозугодьях был допущен разлив нефтепродукта. Площадь поражения составила 191 квадратный метр. Ущерб природе оценили в 1,1 млн рублей.

Ранее суд признан виновном водителя, осуществлявшего с нарушением перевозку опасного груза. Согласно Гражданскому кодексу России, юрлицо юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых обязанностей.