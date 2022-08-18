Ульяновск, , 07:37 — REGNUM В Ульяновской области выявлено рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом за последние четыре месяца. Это следует из оперативных данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Количество проведённых тестирований на коронавирус достигло 2 222 522, в том числе за последние сутки проведено 2477 исследований.

По информации ведомства, 17 августа в области официально выявлено 157 носителей SARS-CoV-2, суточный прирост составил 30 случаев (16 августа подтверждено 127 случаев заражения коронавирусом). Таким образом, за последние сутки заболеваемость ковидом возросла на 23,6%.

Отметим, что это рекордное суточное количество выявленных случаев заражения, начиная с 13 апреля. За неделю заболеваемость возросла в 1,8 раза, за последние шесть недель — в 6,6 раза.

Напомним, ранее в ведомстве заявляли, что около 95% вновь заболевающих ковидом переносят болезнь в лёгкой форме. Для лечения в стационарных условиях развёрнута 51 койка в ковид-госпиталях, из них 11 мест остаётся свободными. Власти отмечают, что в случае резкого роста готовы развернуть резервные койки.

Как сообщало ИА REGNUM , всего в Ульяновской области заражение коронавирусом выявлено у 205 929 жителей, из них победили болезнь 199 765 пациентов (974%), скончались ковид-больных.

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