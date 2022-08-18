Ульяновск, 18 августа, 2022, 07:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области выявлено рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом за последние четыре месяца. Это следует из оперативных данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Количество проведённых тестирований на коронавирус достигло 2 222 522, в том числе за последние сутки проведено 2477 исследований.

По информации ведомства, 17 августа в области официально выявлено 157 носителей SARS-CoV-2, суточный прирост составил 30 случаев (16 августа подтверждено 127 случаев заражения коронавирусом). Таким образом, за последние сутки заболеваемость ковидом возросла на 23,6%.

Отметим, что это рекордное суточное количество выявленных случаев заражения, начиная с 13 апреля. За неделю заболеваемость возросла в 1,8 раза, за последние шесть недель — в 6,6 раза.

Напомним, ранее в ведомстве заявляли, что около 95% вновь заболевающих ковидом переносят болезнь в лёгкой форме. Для лечения в стационарных условиях развёрнута 51 койка в ковид-госпиталях, из них 11 мест остаётся свободными. Власти отмечают, что в случае резкого роста готовы развернуть резервные койки.

Как сообщало ИА REGNUM , всего в Ульяновской области заражение коронавирусом выявлено у 205 929 жителей, из них победили болезнь 199 765 пациентов (974%), скончались ковид-больных.