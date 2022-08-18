Тбилиси, , 12:07 — REGNUM Посол США в Грузии Келли Дегнан призвала грузинские власти сосредоточиться на важных для страны вещах, сообщает 17 августа Первый канал грузинского телевидения.

Келли Дегнан Ge.usembassy.gov

«Ночь Гаврилова», невыполненные политические обещания и антидемократические действия — вот откуда взялась глубокая поляризация, а не от западных партнеров, которые только помогают Грузии преодолеть эту глубокую поляризацию. Парламент и другие институты должны сосредоточиться на том, что действительно важно для грузин: рабочие места, хорошее образование, высокие цены, лучшее здравоохранение. Это то, на чём должен сосредоточиться парламент, и все 12 рекомендаций, выпущенных ЕС, включают обещания, которые грузинские политические лидеры обещали дать раньше, сейчас самое время отложить в сторону разногласия и работать вместе, чтобы получить статус кандидата в ЕС», — сказала Дегнан.

Напомним, что в ночь с 20 на 21 июня 2019 года перед зданием грузинского парламента произошли массовые беспорядки, поводом для которых послужил приезд в Тбилиси российской делегации во главе с депутатом Государственной думы Сергеем Гавриловым.