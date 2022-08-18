Амурская область, 29 ноября, 2008, 22:12 — ИА Регнум. 29 ноября в Амурской области сдана в эксплуатацию в полном объеме мега-ферма молочного направления на 1.200 голов в селе Грибском Благовещенского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе амурского правительства, участие в открытии второй очереди животноводческого комплекса принял заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Александр Нестеренко.

С пуском в эксплуатацию второго помещения для содержания 600 коров начинается полноценная деятельность предприятия. Через несколько месяцев основное стадо комплекса будет насчитывать 1.200 коров. Ежедневно на комплексе планируется производить до 25 тонн молока.

"Я очень рад тому, что в небывало сжатые сроки построена и введена в эксплуатацию настоящая фабрика по производству более 8 тысяч тонн высококачественного молока в год. Не прошло и трех лет, как руководство холдинга приняло решение стать участником реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" по направлению "Ускоренное развитие животноводства". При поддержке областного правительства за 30 месяцев спроектирован и в чистом поле построен весь комплекс производственных и вспомогательных помещений с необходимыми коммуникациями", - сказал Александр Нестеренко.

Министр сельского хозяйства отметил также, что при создании данного предприятия использованы прогрессивные технологические решения и высокопроизводительное, надежное оборудование европейского уровня, отвечающее требованиям современного животноводства. Автоматизированы процессы доения, сбора и транспортировки молока, его охлаждения, хранения, учет и погрузка, кормление животных во время дойки.

Александр Нестеренко рассказал о том, что в планах областного правительства начало возведения в 2009 году еще четырех мега-ферм: двух молочного и двух мясного направления. В региональном минсельхозе уже рассматривают заявки от 18 территорий области, руководители которых выразили желание, чтобы животноводческие комплексы были построены именно у них.