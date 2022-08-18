Новосибирск, 18 августа, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В Новосибирской области на территории Ордынского, Искитимского и Сузунского районов создана особо охраняемая природная территория регионального значения — природный парк «Караканский бор». Его площадь — 100 864 гектара. Соответствующее постановление областного правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парк

По словам и. о. министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Севастьянова, парк создаётся без изъятия земельных участков у их пользователей и собственников. Земли населённых пунктов исключены из его границ.

На территории парка будут выделены функциональные зоны: заповедная, традиционного природопользования, лесохозяйственного использования, рекреационная, историко-культурных объектов.