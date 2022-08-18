Орск, Оренбургская область, , 07:27 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области компанию привлекли к административной ответственности за коррупционное правоотношение, сообщили корреспонденту в пресс-службе областной прокуратуре.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, в 2020–2021 годы представитель организации от имени юрлица передал госслужащему деньги за выдачу карантинных сертификатов. Размер незаконного вознаграждения составил 45,5 тыс. рублей.

Компания оштрафована на 500 тыс. рублей. Постановление суда в законную силу не вступило. В Ленинском райсуде Орска рассматривается уголовное дело о взяточничестве.