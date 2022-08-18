Тегеран, , 08:27 — REGNUM 17 августа министерство разведки Ирана объявило, что силы страны арестовали печально известного террориста, который занимался экстерриториальной деятельностью. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Министерство отметило, что указанное лицо имело послужной список террористической деятельности в четырех странах региона, будучи членом такфиристских террористических группировок в Сирии в разгар кризиса в этой стране, совершая преступления в городах Алеппо, Хама и Идлиб.

«Арестованный являлся специалистом по тяжелому оружию. Преступник отправился из Сирии в две другие страны региона после поражения террористических группировок в САР», — говорится в сообщении.

Согласно отчету, он присоединился к террористической группировке, которая выступала против исламского единства и продолжала свою диверсионную деятельность против иранской нации и суверенитета Ирана.