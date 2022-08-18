Тунис, , 07:18 — REGNUM Президент Туниса Каис Саид утвердил новую конституцию страны, принятую на референдуме, сообщает агентство Tunis Afrique Presse.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что глава государства уже подписал новую редакцию основного закона страны, а также поручил опубликовать текст новой конституции. По словам Саида, это исторический день для всего Туниса. Он добавил, что в скором времени в республике разработают новый закон о выборах и работе конституционного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля избирательная комиссии Туниса подвела итоги голосования на референдуме по внесению поправок в конституцию страны. Новую редакцию основного закона поддержали 94% голосовавших. При этом в референдуме приняли участие лишь 2,76 млн жителей из 9,3 млн граждан, наделенных правом голоса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тунисе подвели итоги конституционного референдума