Тунис, 18 августа, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Президент Туниса Каис Саид утвердил новую конституцию страны, принятую на референдуме, сообщает агентство Tunis Afrique Presse.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

Сообщается, что глава государства уже подписал новую редакцию основного закона страны, а также поручил опубликовать текст новой конституции. По словам Саида, это исторический день для всего Туниса. Он добавил, что в скором времени в республике разработают новый закон о выборах и работе конституционного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля избирательная комиссии Туниса подвела итоги голосования на референдуме по внесению поправок в конституцию страны. Новую редакцию основного закона поддержали 94% голосовавших. При этом в референдуме приняли участие лишь 2,76 млн жителей из 9,3 млн граждан, наделенных правом голоса.