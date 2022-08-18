Веллингтон, , 07:18 — REGNUM Ливни и штормовой ветер, которые обрушились на Новую Зеландию, заставили эвакуироваться сотни людей. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Джордж Иннесс. Надвигающийся шторм (фрагмент)

Непогода нарушениям и перекрытию дорог из-за шторма, который уже вынудил сотни людей покинуть свои дома. Еще 160 домов были временно эвакуированы в городе Вестпорт.

Недалеко от Окленда шторм потопил парусную лодку. Непогода также вызвала падение деревьев и перекрытие доступа к автомагистралям. В городе Тунануи произошел оползень, в результате которого дом соскользнул в овраг. Кроме того, ненастье привело к закрытию ряда школ и предприятий, а также к отмене авиарейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил о мощных ливнях с грозами в девяти регионах Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов России.

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