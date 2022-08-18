Токио, 18 августа, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси на состоявшейся 18 августа встрече в Токио вручил основателю американской корпорации Microsoft Биллу Гейтсу орден Восходящего солнца первой степени. Об этом сообщает телеканал Fuji TV.

Билл Гейтс в 2018 году

Японская государственная награда высшей степени Гейтсу была присуждена, в том числе, за оказание помощи «в укреплении систем здравоохранения развивающихся стран».

Как сообщало ИА REGNUM, создателя Microsoft и крупного благотворителя Билла Гейтса наградили японским орденом Восходящего солнца первой степени ещё в апреле 2020 года. Но пандемия COVID-19 помешала ему своевременно получить награду.

Тогда же японских наград разной степени удостоились пять граждан России.

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